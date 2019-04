PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, lunedì 8 aprile, in Sicilia:1) MESSINA - Municipio, Sala ovale, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Riduzione del consumo di suolo e patrimonio paesaggistico e ambientale" in programma 12 aprile.2) PALERMO - Sala Lanza dell'Orto Botanico, ore 17:00 Inaugurazione dell'Assemblea elettiva provinciale straordinaria di Confesercenti Palermo "Costruiamo insieme per crescere ancora" con l'apertura dei lavori da parte del vice presidente vicario, Giovanni Tornatore.(ANSA).