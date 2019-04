Arrivano i primi dati relativi alle domande per ilA poco più di un mese dall'apertura del portale per fare richiesta, i cittadini che si sono accreditati per ricevere il bonus anti povertà sono stati più diNello specifico, il maggior numero di domande è arrivato da donne (433mila circa), mentre le restati 374mila sono giunte da uomini. Come già anticipato nei giorni scorsi, la regione in cui il reddito di cittadinanza ha riscosso maggiore successo è stata la, con 137mila casi. Sul podio anche la(128mila) e il, molto staccato con i suoi 73mila richiedenti.Al primo posto tra le città capoluogo spiccadove le pratiche presentate sono state addirittura 78mila, più di tutte quelle conteggiate nell'intera Lombardia. Al secondo posto, Roma con 50mila richieste. Appena 356 le registrazioni a Bolzano, fanalino di coda tra i principali comuni italiani.