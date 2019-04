Lo comunica l'Istituto di previdenza. Le istanze pervenute sono per la precisione 128.734. Di queste 37.761 in provincia di Palermo, 27.622 in provincia di Catania e 15.649 in provincia di Messina. Seguono Trapani con 11.299 istanze, Siracusa con 10.260 domande, Agrigento con 9.973, Caltanissetta 7.262, Ragusa 5.078, Enna 3.830. Delle domande presentate a Palermo, ben 25mila sono state presentate negli uffici Inps del capoluogo (Palermo e Palermo sud). A livello nazionale le domande sono state 800mila, le istanze presentate in Sicilia quindi rappresentano il 16 per cento del totale. Solo in Campania sono state presentate più domande.