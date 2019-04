MARSALA (TRAPANI) - Un giovane di 27 anni, Gianni Genna, è scomparso, a Marsala, nella notte tra sabato e domenica. Genna ha trascorso il sabato sera in un pub di contrada Ciavolo, nell'entroterra di Marsala. Era con un gruppo di amici che lo avrebbero lasciato nel locale. Da allora, non è più rientrato a casa e non se ne hanno più notizie. Nelle ricerche del giovane, che lavora nel campo della lavorazione marmi, sono impegnate forze dell'ordine, parenti e amici.