E' di due morti e cinque feriti il bilancio di un tamponamento che ha coinvolto nella notte sei auto nel tratto dell'A1 Milano-Napoli compreso tra Acerra ed Afragola ed il bivio con l'A16 in direzione Napoli. Il tratto autostradale è stato chiuso per più di tre ore e riaperto alle 7,40. Secondo quanto riferisce Autostrade si sono registrati tre chilometri di coda tra Villa Literno e Afragola, in progressivo smaltimento. (ANSA).