Dopo anni di attese la Sicilia presenta il Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per la diagnosi e la cura del tumore al seno e istituisce un modello condiviso per il trattamento di questo tipo di neoplasia, dalla prevenzione, alle terapie, alle cure palliative, che saranno così omogenee su tutto il territorio nazionale.con la consapevolezza di essere seguite da professionalità eccellenti e con gli stessi percorsi diagnostico-terapeutici delle altre regioni", afferma l'assessore alla Salute Ruggero Razza.La commissione ha studiato i percorsi delle altre realtà italiane e ha lavorato alla stesura del documento affiancata anche dalle associazioni delle pazienti. L'Assessorato regionale alla Salute ha inoltre individuato una serie di strutture di riferimento che ospiteranno le unità altamente specializzate e dedicate esclusivamente alla diagnosi e alla cura del tumore al seno (Breast Unit), anche queste accreditate dalla commissione.Saranno i Centri Hub di eccellenza della rete senologica, alcune nell'ambito della chirurgia generale dei presidi ospedalieri: l'Arnas Civico di Palermo, l'Azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo; l'Azienda Policlinico di Palermo; il Policlinico di Catania, l'Ospedale Cannizzaro di Catania e i presidi ospedalieri di Taormina (Me), Gela (Cl) e Ragusa.Il numero è in continua crescita. Il tumore della mammella determina ogni anno in Sicilia una media triennale di 3.797 ricoveri ospedalieri in regime ordinario (1 ogni mille donne residenti) e oltre il 18% in Day Hospital. Il 9,7% dei ricoveri è effettuato in mobilità passiva (fuori regione) ed il 24,8% in province diverse da quella di residenza.