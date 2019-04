PALERMO - "Per favore almeno voi non fate vertenza sui vitalizi". Così in modo ironico il presidente dell'Assemblea siciliana si è rivolto agli attori che recitavano il ruolo di deputati regionali alla fine delle riprese nell'aula parlamentare di sala d'Ercole a Palazzo dei Normanni dove è stata girata una scena del film "Il delitto Mattarella" del regista Aurelio Grimaldi che racconta la storia dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato, assassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980. (ANSA).