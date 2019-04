PALERMO - A causa del cedimento strutturale della pensilina del mercato ittico, dopo i sopralluoghi effettuati con la Protezione civile e l'ufficio Città Storica, è stata disposta la chiusura temporanea dell'intera area fino alla messa in sicurezza, al fine di non incorrere in nessun rischio per tutto il personale e degli avventori del mercato stesso. Da domattina una ditta incaricata provvederà ai lavori urgenti indicati dai tecnici per la messa in sicurezza. Tutte le attività di vendita, pertanto, sono state momentaneamente sospese. La chiusura dovrebbe protrarsi fino a venerdì.(ANSA).