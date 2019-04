PALERMO - "Quando Giletti dice che l'Assemblea regionale costa più della Casa Bianca non si rende conto che la metà di quei soldi servono per custodire al meglio il palazzo dei Normanni". Cosi il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè nel corso della conferenza stampa di presentazione della fine delle riprese del'ultimo film di Aurelio Grimaldi sul delitto Mattarella."Quel palazzo è così bello - ha aggiunto Miccichè - perché c'è la politica dentro che lo gestisce dal 1947 ad oggi, di certo non è merito mio, nel mio caso molti sono prevenuti e preferiscono scrivere che Miccichè è ignorante per un fatto antropologico, perché è di centrodestra".(ANSA)