"Ritengo che la credibilità delle istituzioni europee passi anche attraverso la formazione di liste di candidati al parlamento di Strasburgo composte da personalità che possano esprimere un impegno politico a tempo pieno. Proprio per questo io non posso esserci, perché da tanti anni sto facendo altro per lo sviluppo della Sicilia". Lo afferma il presidente dell'università Kore di Enna, Cataldo Salerno, intervenendo con una nota su indiscrezioni di stampa su una sua candidatura alle Europee con il Partito democratico."Che qualcuno possa pensare a me come riempitivo - aggiunge Salerno - mi lusinga perché mi riporta ai miei 20-30 anni, ma io penso che ridurre il Parlamento europeo, a cominciare dalle liste elettorali, ad una sorta, con tutto il rispetto, di 'cavalierato' o di Cnel continentale faccia molto male allo sviluppo dell'idea di Europa, a quella concezione seria delle istituzioni Continentali che - conclude il presidente della Kore - per fortuna è invece solida nei giovani europei, ma che non sembra assecondata dal modo in cui si stanno facendo le liste del Pd". (ANSA).