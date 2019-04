pagine della cronaca nera nazionale.

psicologi.

culturali Pio La Torre Onlus.

, è il titolo del libro del giornalista palermitano Dario Cirincione. È un libro di storie e di storia.: i figli dei boss. Nati e cresciuti in famiglie di Mafia, Camorra, ’ndrangheta e Sacra corona unita, questi “eredi” sono protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia della criminalità organizzata italiana. I “figli” sono considerati boss di diritto, anche se non vogliono; perché portano il cognome di chi negli anni ‘70, ‘80 e ‘90 ha scritto alcune tra le peggiorila prima dedicata ai figli dei boss che hanno cercato e trovato una strada alternativa ai circuiti criminali familiari; la seconda dedicata al progetto “Liberi di scegliere”, rivolto ai minori figli di ’ndrangheta; la terza focalizzata sui figli di Riina e Provenzano: boss mafiosi tra i più noti in Italia.ricostruzioni storiche, incontri e interviste con i figli dei boss, i loro amici, i membri della loro famiglia, magistrati, giudici, avvocati e: parla per la prima volta Vita Maria Atria (figlia del boss di mafia Nicola Atria e dell’onorevole Piera Aiello); il figlio del boss di camorra Giulio Pirozzi; Francesco Tiberio La Torre (figlio di Augusto, che un paio di mesi dopo l'intervista è stato arrestato); un rapper che ha scritto una canzone per Lucia Riina. Il libro ha la prefazione di Gaetano Paci (Procuratore aggiunto di Reggio Calabria) e la postfazione di Alessandra Dino (sociologa esperta di mafia che insegna in varie università italiane).ed iniziative