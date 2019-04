: l'impatto si è rivelato violentissimo e l'autoarticolato si è ribaltato su un fianco.

Il traffico è al momento paralizzato in direzione della città etnea, si registrano lunghissime code anche per sei chilometri. Per questo dalla sala operativa della polizia stradale si consigliano percorsi alternativi. In corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.

all'altezza dello svincolo di Trabia, in direzione di Catania. Due macchine ed un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato un ferito gravele sue condizioni sarebbero critiche. Lievi ferite per i conducenti delle auto. Sul tratto autostradale anche la Polstrada, gli uomini dell'Anas e i vigili del fuoco.