. Noi siciliani siamo abituati ad altre regole. In Sicilia il politico per bene viene definito un 'cristiano buono', 'uno che niente fa' cioè non dà tangenti o posti di lavoro, bisogna capire se sono ancora in sintonia con questa cultura: io parlo di programmazione, del ruolo nel Mediterraneo con altri Paesi e invece la gente vuole capire perché non posso assumere il loro figlio. Io ho un figlio attore che ha fatto la scuola Silvio D'Amico e che non lavora perché figlio di Musumeci". Sono le parole del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.- ha aggiunto Musumeci, commentando la classifica pubblicata da alcuni organi di stampa - ma siccome voglio guardare in faccia le persone ed essere a posto con la mia coscienza non cambio, sono convinto che tra un paio d'anni quello che stiamo seminando emergerà, questa stagione dell'odio, dove l'avversario è un nemico, non è la mia cultura e neanche quella di alcuni rappresentanti della sinistra che si sono formata nelle stesse palestre e ambienti".ma questa non è né una terra di Santi né di diavoli. Ricordo che questa è la Regione che ho trovato con più di 8 miliardi di debiti".