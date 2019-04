. Nel frattempo le aziende sanitarie vivono quella che per il sindacato dei medici Cimo, “una paralisi gestionale che è sotto gli occhi di tutti”.delle aziende sanitarie sono passati oltre 15 giorni per l’emanazione del decreto del presidente della Regione con il quale si è concluso il procedimento di nomina dei super dirigenti della sanità siciliana. Ma da Piazza Ziino, l'assessorato fa sapere che già domani le notifiche dovrebbero partire.I provvedimenti di nomina del presidente della Regione infatti danno mandato all’assessorato alla Salute. Così il sindacato dei medici lancia l’appello al governo regionale affinché le nomine dei manager “vengano rapidamente ratificate con la sottoscrizione dei relativi contratti e che - queste sono le parole della nota del Cimo - gli stessi direttori generali possano procedere alle nomine dei direttori sanitari ed amministrativi nel segno di una discontinuità con le passate gestioni”.“Ad oggi - dicono i sindacalisti - permane ancora lo stato di commissariamento con tutte le conseguenze del caso. Infatti nelle aziende sanitarie manca la triade di governo con una paralisi gestionale che è sotto gli occhi di tutti e che in talune aziende assume risvolti drammatici in quanto - continua la nota del Cimo - gli attuali commissari sono ancora affiancati da direttori sanitari, talvolta a scavalco con altre aziende, e spesso già corresponsabili dei disastri gestionali passati, che non potevano essere sostituiti proprio a causa della stessa condizione commissariale. In alcune aziende mancano i direttori amministrativi”. Insomma i super dirigenti della sanità non godono di pieni poteri e così non può partire la riforma del governo degli ospedali pubblici siciliani.per i quali la nomina governativa va condivisa con i rettori delle università di Palermo, Catania e Messina. capo dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è stata nominatamentre nella Asp etnea il direttore saràè stato chiamato a guidare l’Asp di Messina equella di Agrigento. I manager dell’Asp di Caltanissetta ed Enna sono rispettivamenteè designato all’azienda provinciale di Siracusa mentreè il direttore generale dell’azienda di Ragusa; infine, il manager dell’Asp Trapani è. Tra le nomine ci sono poi quelle di altre aziende ospedaliere: quella dialla guida dell'Arnas Civico di Palermo, quella dial Villa Sofia-Cervello e quella dial Cannizzaro di Catania, sempre nel capoluogo etneoè designato al Garibaldi,al Papardo di Messina e Vincenzo Barone all’Irccs Bonino Pulejo.Si tratterà di incarichi di natura fiduciaria, ma i nomi dovranno saltar fuori dall'albo regionale degli idonei. E la partita è già iniziata.