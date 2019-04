Sarà stato il timore per le arancine sottili, o per una futura presa della città, paventato da LiveSicilia.it. Sta di fatto che il Comune di Palermo ha detto 'no' ai terrapiattisti. Una laconica nota stampa, infatti, informa: "Con riferimento ad una conferenza sulla teoria della Terra piatta, prevista a Palermo il mese prossimo, l'Amministrazione comunale informa che l'iniziativa non ha alcun patrocinio istituzionale e che gli organizzatori sono stati diffidati dal diffondere materiale con lo stemma o il logo della città".