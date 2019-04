PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia.1) MESSINA ore 09:15 C&T si confronta con la clientela, un nuovo appuntamento con "Meet the managers" a bordo della "Telepass", in partenza da Rada S. Francesco e alle 10 da Villa S. Giovanni.2) AGRIGENTO - Centro Culturale San Domenico, Piazza Dante ore 09:30 Evento dal titolo 'Onde d'incontro ... + relazioni &ndash connessioni', promosso dal Consorzio Sol.Co., durante il quale verrà presentato il piano di azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione.3) ALTOFONTE (PA) - Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Emanuele Armaforte" ore 09:30 Iniziative nell'ambito del 37/o anniversario dell'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Incontro-dibattito in collaborazione con l'Auser Altofonte e l'Istituto Comprensivo "Emanuele Armaforte". Interventi: Pino Sala, presidente del Circolo Auser Altofonte; l'on. Ino Vizzini, del Centro Pio La Torre; Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre.4) CALTANISSETTA - Aula bunker ore 10:00 Processo in abbreviato all'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante e ad altri cinque imputati. Il pm inizia la requisitoria5) CATANIA - Municipio, sala Giunta ore 10:00 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore Barbara Mirabella presentano 'Catania Va Online' per portare su Internet idee, lavoro e progetti delle imprese locali. I web designer dell'Accademia di belle arti realizzeranno, a titolo gratuito e in tempo reale, un sito web alle aziende che aderiranno al progetto.6) VILLAFRATI (PA) - Istituto comprensivo, corso San Marco 59 ore 10:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parteciperà all'intitolazione dell'Istituto comprensivo al beato don Pino Puglisi.7) PALERMO - via Wagner 5 ore 10:30 Conferenza stampa per presentare un'iniziativa della Lega in Sicilia. Si parlerà anche di formazione politica. Presenti il senatore Stefano Candiani, i responsabili regionali enti locali Igor Gelarda e Fabio Cantarella ed il presidente del Circolo Lega Città di Palermo Giovanni Callea.7) PALERMO - Cantieri Culturali Zisa, Via Paolo Gili ore 11:30 Conferenza stampa per la fine delle riprese del film: "Il delitto Mattarella". Intervengono tra gli altri: Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana e Gianfranco Micciché, presidente Assemblea Regionale Siciliana.8) PALERMO - Comando Polizia Municipale, via Dogali ore 12:00 Il Comandante della Polizia Municipale Gabriele Marchese e l'assessore Fabio Giambrone presentano alla stampa la nuova centrale operativa digitale.9) PALERMO - Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, via dello Spasimo, 10 ore 18:00 Inaugurazione della mostra fotografica "Plenilunio ritual de primavera: la Semana Santa vivida", promossa dalla Fondazione Ignazio Buttitta in collaborazione con l'Universidad de Valladolid.10) PALERMO - Cinema Rouge et Noir ore 20:30 Nuova proiezione speciale per "The House That Jack Built" di Lars von Trier, con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman, in versione integrale e in originale con sottotitoli in italiano.11) PALERMO - Teatro Biondo ore 21:00 In scena "Fotofinish", di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. (ANSA).