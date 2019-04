Non regge davanti al Riesame l'ipotesi che Giuseppe Corona, arrestato per mafia, e Rosolino Mirabella l'avessero intestata a Girolamo Rao. La scelta di un prestanome sarebbe servita per schermare la reale proprietà e l'eventuale misura patrimoniale., si basava si alcune intercettazioni in cui Corona faceva riferimento a incassi e merce. Secondo l'avvocato Antonio Turrisi, in realtà si parlava di regolari forniture. Il Riesame gli ha dato ragione dissequestrando il locale di via Discesa Maccheronai, alla Vucciria, che si è conquistato il favore della clientela. Nei giorni scorsi era già stato annullato l'arresto di Corona, difeso dall'avvocato Giovanni La Bua, per l'intestazione fittizia. Corona resta in carcere perché viene considerato un boss in ascesa nel mandamento di Porta Nuova.