ROMA - "La vicenda della Blutec rappresenta un po' quello che e' successo in questo Paese. La Fiat-Fca ha deciso di andare via dal sud ormai diversi anni fa e nessuno gli ha posto un vincolo da questo punto di vista. Si era impegnata rispetto alla reindustrializzazione di quell'area dando anche delle commesse, ma questa operazione non e' bloccata da oggi, e' bloccata da sempre". Cosi' Francesca Re David, segretaria nazionale della Fiom-Cgil, intervistata dalla Dire sull'incontro previsto nel pomeriggio al Mise sull'azienda di Termini Imerese."Sono stati fatti molti investimenti pubblici- ha detto- attraverso la Cassa depositi e prestiti pero' questi investimenti non sono stati poi utilizzati sul serio per riaprire una reindustrializzazione vera. Oggi siamo ancora piu' nel caos perche' ci sono stati prima gli arresti, poi attraverso il Tribunale della Liberta' le scarcerazioni. Non sappiamo piu' qual e' l'interlocutore, se il vecchio proprietario o l'amministrazione straordinaria, a questo punto pensiamo che bisogna aprire un tavolo che coinvolga anche Fca, visto che il processo e' iniziato da li' e c'era un impegno da parte di Fca che prevedeva delle commesse per il Doblo' e l'auto elettrica. Non bisogna pensare solo agli ammortizzatori sociali, comunque importanti quando non si ha niente, ma dobbiamo guardare a un'idea di ricostruzione. Oggi l'incontro avviene nel caos perche' tra l'altro non sara' solo su Termini Imerese, ma su tutto il gruppo Blutec perche' con l'amministrazione giudiziaria si e' allargato ovviamente il tema".