si unisce all’unanime denuncia per il brutale attacco alle prerogative

di libertà ed indipendenza dell’avvocatura di cui la condanna di Nasrin Sotoudeh ne costituisce l’ennesima

manifestazione, ed esprime sostegno e solidarietà in favore dell’eroica Collega iraniana chiedendone a gran

voce l’immediata scarcerazione.

L’avvocata Nasrin Sotoudeh ha dedicato il suo impegno professionale per la difesa dei diritti e delle libertà

fondamentali delle persone e per l’abolizione della pena di morte, per la difesa degli oppositori politici e

battendosi strenuamente, in particolare, per i diritti civili delle donne contro la condizione umiliante alla

quale quel regime reazionario soggioga da quarant’anni le donne iraniane.

Questa la grave colpa di Nasrin Sotoudeh che l’11 marzo 2019 è stata condannata alla pena di 33 anni di

reclusione e a 148 frustate per sette capi d’accusa: l’avere difeso le donne iraniane che nel 2018 si erano

tolte in pubblico il velo imposto dal regime, l’appartenenza ad un’associazione contro la pena di morte e la

propaganda anti – sistema, l’istigazione alla corruzione e alla prostituzione; pena che si aggiunge ai cinque

anni di reclusione che l’Avvocata sta scontando e che potrebbe ridursi a “soli” 12 anni qualora Nasrin

Sotoudeh proponesse appello , dato che secondo la legge iraniana in tal caso si esegue la più lunga delle

pene irrogate; ma l’avvocata ha comunicato di non volere fare appello per non legittimare il regime

fondamentalista iraniano.

Ancora una volta questa condanna si inscrive nella triste strategia volta a perseguire, reprimere ed

intimidire l’avvocato che difende gli attivisti ed oppositori politici e finalisticamente mirata a privare gli

accusati del diritto di difesa".

