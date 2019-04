involucri in plastica termoriscaldati, con cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, cocaina in pietra, per un peso di 30 grammi e un bilancino di precisione.

I due coniugi hanno precedenti di polizia: l’uomo per reati legati agli stupefacenti, la donna per reati contro il patrimonio.

I due sono stati tratti in arresto, mentre la sostanza stupefacente è finita sotto sequestro. Per marito e moglie sono stati disposti gli arresti domiciliari.

