"Purtroppo, a distanza di pochissimo tempo da quanto ha tenuto in apprensione - fino al tragico epilogo - la nostra città per Nicoletta Indelicato, apprendiamo che da sabato è scomparso un giovane di 27 anni, Giovanni Genna, che è stato visto per l'ultima volta nelle contrade Ciavolo - Digerbato vicino a un locale notturno. Se qualcuno ha notizie utili al suo ritrovamento o comunque tali da potere favorire le indagini, spero decida di rivolgersi all'autorità di polizia che indaga sull'episodio con il coordinamento di Prefettura e Procura della Repubblica. Chi è in grado di dare notizie può contattare tutte le forze dell'ordine: carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale".

Gianni Genna ha lavorato per molti anni nel settore della lavorazione del marmo, abita nella zona di Strasatti. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, sabato avrebbe trascorso la serata in un locale di c

ontrada Ciavolo, con alcuni amici che ad un certo punto sarebbero andati via, lasciandolo al pub. Ed è proprio da allora che i familiari non hanno più avuto alcuna sua notizia: allarmati, hanno subito segnalato il suo mancato rientro a casa, denunciando alle forze dell'ordine la scomparsa.

Dopo l'intensa perlustrazione delle scorse ore, effettuata dai vigili del fuoco di Palermo e Trapani, dalla polizia, dalla protezione civile e dai carabinieri, oggi saranno controllati i primi dei venti pozzi privi di copertura, già individuati nella vastissima zona compresa tra le contrade di Ciavolo, Diberbato e Ciavolotto.Trentadue gli ettari di terreno battuti palmo a palmo ieri, ma del giovane panettiere marsalese, ancora nessuna traccia. Un giallo che si infittisce e che fa piombare nuovamente la cittadina del Trapanese nella paura: dopo la terribile vicenda di Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni uccisa e poi data alle fiamme, a vivere giorni di ansia e angoscia è tutta la comunità.. "Ti prego Gianni torna - scrivono gli amici sui social - non farci stare in ansia, è terribile". Su facebook sono tantissimi gli appelli di familiari e conoscenti di Gianni: "Ma dove sei finito? - Scrive Giuseppina Romito -. Tutta Marsala è in pena per te". Ma nella cittadina si è verificato un altro episodio i primi di gennaio. In questo caso la scomparsa riguarda un uomo di 48 anni, Angelo Gentile.Gentile, il giorno della scomparsa stava per tornare a casa dopo un periodo di ricovero in una clinica di Marsala. Quando il fratello è arrivato nella struttura sanitaria, lui non c'era. Sul posto è stata trovata la sua valigia con gli indumenti, poi vari avvistamenti sono arrivati sia dal Trapanese che dalla provincia di Palermo, ma le ricerche sono fino ad adesso cadute nel vuoto. Sempre a gennaio, è stato trovato senza vita a Marsala, Giuseppe Bellafiore, ex professore in pensione del quale era stata denunciata la scomparsa. Si era allontanato dalla residenza in cui era ospite, le ricerche, anche in quel caso, erano partite subito. Poi il tragico epilogo.