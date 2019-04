GAGLIANO CASTELFERRATO (ENNA) - Due fratelli titolari di un'attività economica a Gagliano Castelferrato (Enna) sono stati denunciati per estorsione dalla Guardia di finanza perché avrebbero, sotto la costante minaccia del licenziamento, costretto un loro dipendente ad accettare una retribuzione inferiore rispetto a quanto riportato nelle buste paga. Secondo quanto accertato gli avrebbero estorto circa 10.000 euro in quasi due anni. Determinanti per le indagini sono risultate l'analisi della documentazione contabile e le dichiarazioni di alcuni testimoni. (ANSA).