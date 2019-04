Per due giorni sarà possibile gustare i piatti creati appositamente dalla nuova Pescheria di Sanlorenzo in due postazioni create ad hoc. Protagonisti dell’evento la grande grigliata di sgombri e sarde e i coppi di frittura della pescheria, tutti a prezzi speciali. Due i piatti in promozione: il coppo di fritti con cicirelli, sarde e calamari (€ 5) e il piatto di sarde e sgombri arrostiti alla griglia (€ 6) con una panatura alle spezie (se presi in coppia si accede a un ulteriore sconto per un totale di 10 euro).

Il termine pesce azzurro non ha origini prettamente scientifiche, ma commerciali. Pesci azzurri sono tutte quelle varietà di pesci, vari in forma e dimensioni, che però condividono alcune caratteristiche comuni: sono facilmente reperibili nel Mediterraneo, hanno riflessi del colore blu scuro sul dorso e argentato sul ventre, non hanno squame. In più il pesce azzurro è considerato un vero toccasana per la salute: i pesci di questo gruppo sono ricchi in Omega3 e di grassi insaturi, che fanno bene allo sviluppo; le loro carni sono grasse e piene di olii, facilmente digeribili.

Il banco della nuova pescheria è un vero e proprio angolo di Porticello al Mercato. Proprio da lì viene infatti la famiglia Lo Coco che da tre generazioni seleziona il pesce più pregiato delle coste palermitane. Una questione di famiglia, che attraverso i decenni arriva fino ai giorni nostri.

Durante il fine settimana al Mercato, oltre alle golosità di pesce, spazio anche agli spettacoli gratuiti:

SABATO 13 - “CIAO MAMMA OGGI SUONO AL MERCATO”

A partire dalle 17.15, via al nuovo appuntamento del talent musicale organizzato in collaborazione con Claudio Terzo, Gianni Zichichi, Rock10&lode e Patridà Records, che già da gennaio porta sul palco del Mercato giovani talenti emergenti della scena musicale palermitana.

Sul palco ci sarà spazio per il live di tutti i partecipanti che, come già accaduto la scorsa settimana e così come programmato per i prossimi incontri, potranno concorrere, oltre che al premio per l'esibizione serale al Mercato, anche per il Premio MIND HOUSE per le prove in studio di registrazione

Nella sessione pomeridiana, spazio inoltre all’incontro formativo con Claudio Terzo sulla professione del musicista.

DOMENICA 14 APRILE - INDOVINA CHI VIENE A CENA: LUPETTO

Domenica 14 Aprile alle 21.30 nuovo appuntamento con “Indovina chi viene a cena”, lo spettacolo comico ideato da Ernestomaria Ponte e condotto da Clelia Cucco. Ospite speciale della serata, il comico Lupetto, star tra le più amate di Sicilia Cabaret, che in questo caso dovrà districarsi tra interviste scomode, prove artistiche e culinarie.

PALERMO - Sabato 13 e domenica 14 aprile Sanlorenzo Mercato inaugura la stagione delle grigliate in giardino con un trionfo di sapori e profumi marini: il weekend del pesce azzurro. Un’occasione per celebrare alcune tra le specie ittiche più povere ma che hanno reso eterna la cultura gastronomica del Mediterraneo e della Sicilia in particolare, a cominciare dal tonno, l’alalunga, lo sgombro, le sardine, il “cicirello” e tanti altri.Andrea Lupo, in arte “Lupetto”, è un giovane artista comico Palermitano. Nel 2013, inizia la sua carriera nel mondo della comicità, grazie Matranga e Minafò, che lo scelgono durante un provino al Convento Cabaret. Attualmente Andrea lavora e si esibisce nei teatri con il suo spettacolo “Civico 48. Rivolgersi al portiere” con la regia di Ernesto Maria Ponte.