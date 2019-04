Gianni Genna aveva lavorato per molti anni nel settore della lavorazione del marmo, abita nella zona di Strasatti. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, sabato avrebbe trascorso la serata in un locale di c In base a quanto ricostruito dagli investigatori, sabato avrebbe trascorso la serata in un locale di c

ontrada Ciavolo, con alcuni amici che ad un certo punto sarebbero andati via, lasciandolo al pub. Ed è proprio da allora che i familiari non avevano più avuto alcuna sua notizia: allarmati, hanno subito segnalato il suo mancato rientro a casa, denunciando alle forze dell'ordine la scomparsa.

Ad individuare il cadavere una squadra impegnata nelle ricerche che erano ripartite stamattina all'alba. Il corpo è stato trovato in una strada sterrata, a distanza di circa cinquecento metri dal luogo in cui il giovane era stato visto per l'ultima volta. Sul posto il medico legale e il magistrato, oltre alle forze dell'ordine che in questi giorni hanno coordinato le operazioni.- avevano scritto gli amici sui social - non farci stare in ansia, è terribile". Su Facebook erano stati tantissimi gli appelli di familiari e conoscenti di Gianni. "Ma dove sei finito? - aveva detto Giuseppina Romito -. Tutta Marsala è in pena per te". Il sindaco Alberto Di Girolamo era stato tra i primi a condividere la sua preoccupazione. La cittadina del Trapanese, infatti, è ancora molto provata per la terribile vicenda di Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni uccisa e poi data alle fiamme. Le indagini per ricostruire cosa sia accaduto a Gianni Genna sono in corso.