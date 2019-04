Battuta d'arresto per il Carroccio. La corsa della Lega verso le elezioni europee sembra riscontrare diversi ostacoli. Ne è convinto l'istituto SWG, che nella sua tradizionale rilevazione delle intenzioni di voto degli italiani, parla di un sostanzioso calo dei salviniani. Pur restando il primo partito del paese,(-1,1% rispetto a una settimana fa). Per contro, il sondaggio registra l'avanzata post primarie deli democratici balzerebbero oggi al, con un incremento di oltre un punto. Una crescita che permetterebbe loro di sorpassare (di nuovo) ilNel centrodestra continuano a delinearsi la discesa die l'avanzata - decimale dopo decimale - diTutta in salita invece la strada per gli altri partiti, che stando ai numeri di questa settimana ,per eleggere deputati al Parlamento Europeo, fissato al 4%. Tra questi, in primis c'è la lista. Fuori anche il neonato cartelloche unisce Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, mentre sembra calare ancora "Potere al popolo" che non è riuscita alla fine a presentarsi alle Europee di maggio.