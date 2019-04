PALERMO - Si riaccendono più di cento punti luce nella zona compresa fra via Danisinni, via Mosca e via Imera. Gli operatori di Amg Energia hanno riparato un guasto di media tensione, causato da un cavo danneggiato durante l’esecuzione di altri lavori in zona, e complicato da due ulteriori guasti di bassa tensione.Gli operatori del servizio di pubblica illuminazione hanno lavorato a partire dalla metà della scorsa settimana e fino a ieri per riparare tre guasti nella zona di via Danisinni. Un guasto di grossa entità su uno dei due circuiti di media tensione che alimenta i punti luce è stato provocato da altri lavori in corso nella zona, durante i quali è stata tranciata una delle linee elettriche a cui è collegato l’impianto di pubblica illuminazione. Il funzionamento è stato garantito a punti luce alternati, con l’eccezione di via Mosca e di via Danisinni dove l’illuminazione si è spenta del tutto a causa di altri due guasti di bassa tensione, che si sono sommati al primo disservizio. Gli operatori hanno rintracciato il cavo danneggiato, lo hanno riparato, ripristinando anche gli altri due guasti. Sono stati riaccesi in tutto 110 punti luce. “Nonostante la carenza di personale e di fondi – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera – garantiamo in tutta la città servizi differenziati dalla riparazione dei guasti alle attività specifiche su singoli punti luce, dalle verifiche agli interventi in cabina”.