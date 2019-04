anche un servizio di messaggistica istantanea per i cittadini che fanno una segnalazione. Tempo di grandi novità alla Polizia municipale di Palermo che oggi ha presentato il restyling della propria centrale operativa, ossia la struttura che 24 ore su 24 monitora la città grazie a centinaia di telecamere, riceve le richieste e coordina gli interventi.che consente di individuare su una mappa interattiva la posizione delle singole pattuglie e così inviare per un intervento quella più vicina, accorciando i tempi e ottimizzando le risorse. “Non appena termineremo le operazioni di trasloco in via Ugo La Malfa, cosa che avverrà a breve – spiega il comandante Gabriele Marchese – attiveremo altre funzioni che prevedono più servizi ai cittadini. Stiamo lavorando per attivare una messaggistica sulle condizioni del traffico e della mobilità, così da consentire a chi deve muoversi di essere informato in tempo reale e quindi di organizzare la propria giornata”.sono ben 40 gli operatori addestrati, e altri se ne aggiungeranno grazie a una continua rotazione, per un servizio reso in modo continuato e senza interruzioni. “La Polizia municipale risponde alle esigenze di un servizio innovativo – commenta il vicesindaco Fabio Giambrone – Immaginare una risposta così concreta e istantanea è la conferma del buon lavoro fatto e di questo non possiamo che ringraziare il comandante e l’intero corpo. E’ l’inizio di un percorso che seguirò costantemente”.una volta completato il trasferimento in via Ugo La Malfa, nella nuova sede dei vigili: alcuni uffici sono stati già spostati, il resto lo sarà prima dell’estate. Ma gli agenti già ora potranno controllare in tempo reale i dati degli automobilisti: inserendo la targa del veicolo si potrà capire se il mezzo è assicurato o ha la revisione in regola, così come se una patente è scaduta o meno.delle oltre 100 della Polizia e di quelle già installate in 130 scuole della città come sistema anti-intrusione. Le segnalazioni vengono inoltre divise per settore e priorità, mentre le comunicazioni con altri enti saranno più immediate in caso di incidenti o rimozioni; la sala operativa già adotta la rete Tetra, ossia un sistema di telecomunicazione digitale con rete radiomobile autonoma che, grazie alla banda larga, garantisce velocità, copertura, riservatezza e operazioni multiple.