in via Corrado Avolino, da cui ha tentato di fuggire accelerando il passo. Poi ha dato il via ad una corsa disperata, ma nel giro di pochi istanti gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Il trentenne ha subito confessato di aver messo a segno il colpo ed è anche stato riconosciuto dalla vittima. Addosso aveva ancora lo smartphone rubato al ragazzo.

Il suo era un viaggio composto da varie tappe, ma è stata proprio quella nel capoluogo siciliano a riservargli l'accoglienza peggiore: poco dopo essere giunto in albergo è stato affrontato dal malvivente in piazza Bologni.Di fronte al suo no, aveva dato vita alla violenza. L'aveva strattonato facendolo finire per terra, impossessandosi subito dopo del suo Iphone.Il malvivente è stato individuato