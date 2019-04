Durata: 65 minuti



Biglietto: 7 euro



Info e prenotazioni: 3661545786



Un monologo comico tra stand-up comedy e confessione pubblica. L'ultimo appuntamento della stagione per adulti del Piccolo Teatro Patafisico (di via Gaetano La Loggia 5 a Palermo), in programma per sabato 13 aprile alle 21 e domenica 14 alle 18, è ‘Uomo maturo’. Un racconto autobiografico di Steve Cable che testimonia i tentativi comunicativi di un giovane artista inglese trapiantato in una città del Sud Italia (Catania).In un’ora e passa di risate, ‘Uomo maturo’ propone un viaggio in cui il conosciuto - costumi e usanze sicule - risulta esotico, per non dire erotico, visto attraverso lo sguardo curioso quanto smarrito di un giovane viaggiatore straniero. Un viaggio esilarante quanto esistenziale, ‘on the road e ‘in the middle of the road’ in pari misura, un racconto epico in tutto il suo fail, figlio bastardo di Albert Camus e Groucho Marx, ‘Uomo maturo’ esplora coraggiosamente quella zona d’ombra tra ‘English Humour’ e ‘Sicilian Liscìa’ per un pubblico che vuole interrogarsi, riflettere ma sopratutto ridere delle disavventure altrui.