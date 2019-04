Scadranno il prossimoi termini per richiedere il cosiddetto "". Anche quest'anno, infatti, il governo ha messo a disposizione un "premio" di. Come già accadeva in passato, la somma in questione dovrà essere spesa per cinema, musica, biglietti di concerti, libri, ma anche visite a musei, monumenti, parchi, spettacoli teatrali o di danza, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera.Come anticipato, tutti i diciottenni interessati al bonus dovranno presentare domanda entro il 30 giugno 2019. Per fare richiesta occorre registrarsi al portale. Per spendere i 500, i giovani beneficiari avranno tempo fino al 31 dicembre 2019.