2) CATANIA - Coni, Corso Sicilia 43, ore 10:00 L'associazione Marecamp presenta la Giornata nazionale del mare, in programma giovedì 11 aprile, e i lavori di tre scuole secondarie di primo grado che hanno aderito al protetto 'Il Mare che vogliamo: pulito, biodiverso e protetto'.

3) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 10:15 Celebrazione del 167/mo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Partecipa, tra gli altri, il vice direttore della Pubblica Sicurezza e direttore centrale della Polizia Criminale Prefetto Vittorio Rizzi.

4) PALERMO - Palazzo Reale, Sala Mattarella, ore 14:00 Congresso dal titolo 'Parkinson, 1999-2019, cosa è cambiato?'. Il neurologo spagnolo Pablo Martinez Martin illustra il percorso della qualità della vita di persone con Parkinson di cui ha validato i test a livello internazionale.

5) CATANIA - Università, Scienze Politiche, ore 16:00 Lectio magistralis del Prefetto Claudio Sammartinio dal titolo 'La governance prefettizia in una società complessa'.

6) NOTO (SR) - Palazzo Ducezio, ore 18:00 Conferenza stampa di presentazione della mostra "L'impossibile è Noto. 100 capolavori dei maestri del Novecento".

7) PALERMO - Libreria Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Ruggero Cappuccio presenta il suo libro "Paolo Borsellino. Essendo Stato". Interviene Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso in via D'Amelio.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 10 aprile in Sicilia:1) CALTANISSETTA - Aula bunker, ore 09:30 Processo per il cosiddetto "sistema Saguto". Previsto esame Marco Buono, controesame figlio Saguto e tre testi della difesa.