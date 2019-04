. E' successo in via Roma a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri.Sul posto anche la polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada, e i vigili del fuoco.Il sindaco di San Cipirello, Vincenzo Geluso, ha inviato i tecnici del Comune per un sopralluogo che permetterà di stabilire le cause del cedimento.