Ne è convinta la, che in queste ora ha pubblicato un rapporto, con una proiezione relativa ai possibili scenari nel nostro paese. Con la riforma voluta da Lega e Cinquestelle, attualmente allo studio delle commissioni parlamentari, la crescita dell'Italia potrebbe arretrare, sempre secondo i dati Cgia, di benL'associazione che riunisce i piccoli e medi artigiani stima che gli italiani impegnati in attività lavorativa anche la domenica e i festivi sarebbero 4,7milioni. In molti potrebbero essere colpiti dalle nuove disposizioni del governo giallo-verde, nato per "tutelare il commercio tradizionale e dare un messaggio di attenzione alle famiglie il cui il tempo libero non deve essere dedicato solo al consumismo".Ma se la Cgia si limita ad offrire una panoramica sulle previsioni, a lanciare l'allarme è stata, che ha invitato l'esecutivo a fermare il percorso parlamentare della legge: "Di fronte a questi numeri appare lampante come imporre la chiusura per gran parte delle domeniche voluta dal governo. Qualsiasi misura in tal senso deve essere abbandonata":