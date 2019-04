- Paola Carrozza, Direttore del Dipartimento assistenziale integrato Salute Mentale, dipendenze patologiche, ASP di Ferrara;



- Daniele La Barbera, Direttore della Scuola di Psichiatria dell’Università di Palermo;



- Giorgio Serio, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Palermo;



- Raffaele Barone, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone.

Interverranno tanti altri autorevoli professionisti che parteciperanno le loro esperienze nei servizi psichiatrici territoriali pubblici e privati. Verrà presentato il lavoro già in atto presso la sede dell'Associazione Maria Sanfilippo, che fa parte dei servizi di Riabilitazione psichiatrica residenziale dell’Asp di Palermo e sposa anche la progettualità delineata dall’approccio teorico elaborato dalla psichiatra Paola Carozza. I sociologi Charlie Barnao (Università di Catanzaro) e Cirus Rinaldi (Università di Palermo) presenteranno un progetto di ricerca-azione sul potenziale dell’approccio umanista ed in particolare dell’ “Approccio Centrato sulla Persona” di Carl Rogers, sui servizi di cura residenziali. La ricerca, dal titolo: “Recovery, Reflexivity e Regeneration”, è una ricerca di tipo qualitativo e ha come obiettivo quello di integrare lo studio di questo approccio terapeutico, contribuendo allo stesso tempo al cambiamento in termini di benessere di tutta la Comunità (operatori, pazienti, famiglie ecc).

Questo è il primo di una serie di incontri sulla riabilitazione psichiatrica che Manola Albanese insieme con altri colleghi organizzerà nel prossimo futuro.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Palermo, interverrà il presidente Toti Amato.

Cosa sono e come funzionano le CTA? Sono veramente indispensabili? Qual è il rapporto tra disagio psichiatrico e società? In che modo la società trae beneficio dall'attività delle CTA? Esistono nuovi modi di attuare la riabilitazione psichiatrica? È possibile migliorare l'efficienza delle CTA creando una rete sempre più forte, grande e stabile di servizi all'avanguardia nel rispetto dei bisogni dei pazienti psichiatrici?

- Fabrizio Starace, (Consiglio Superiore di Sanità) Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena, Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP);