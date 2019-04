lo slogan "Esserci sempre", che identifica lo scopo dell'iniziativa: quello di condividere la ricorrenza con i cittadini ai quali è rivolto l'operato della polizia. Presenti anche tante

scolaresche e associazioni del quartiere Brancaccio, esempio di adesione a un percorso di legalità da parte dei cittadini e di avvicinamento delle istituzioni alle periferie.

Brancaccio si vuole alla mafia, la grande partecipazione di oggi dimostra la voglia di cambiamento. Palermo è una città diversa e insieme vogliamo continuare a camminare e ad andare avanti nello spirito di quell"Esserci sempre". Siamo qui per recuperare il nostro territorio, ma anche per dare un messaggio forte ai giovani che devono dire no alla mafia e che hanno sempre vicino la polizia".