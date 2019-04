La flat tax "si farà", nonostante i dati che certificano la frenata dell'economia. Ma la realizzazione del programma di governo M5S-Lega richiederà "più tempo". Ad osservarlo fonti leghiste dopo l'approvazione del Def: "l'Iva non aumenterà". Previsto per quest'anno il Pil a +0,1% e +0,6% nel 2020. Il debito pubblico salirà al 132,7% per calare fra un anno al 131,7%, il deficit aumenterà al 2,4%. La disoccupazione è attesa all'11% nel 2019 e all'11,1% l'anno prossimo. Della flat tax il Def non fissa aliquote. Ma c'è la volontà di portare benefici fiscali al ceto medio e di sostenere i cantieri pubblici. (ansa)