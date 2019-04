è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nel cantiere dell'impresa dove stava operando sulla strada provinciale n.8 Gela-Butera. Per cause non ancora accertate, il giovane sarebbe caduto al suolo dal ponteggio dove lavorava e ha battuto violentemente la testa.è stato ricoverato in terapia intensiva per trauma cranico con prognosi riservata. Indagini avviate da magistratura e ispettorato del lavoro.(ANSA)