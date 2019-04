PALERMO - E' Stefano Pellegrino il rappresentante scelto dal capogruppo di Forza Italia all'Ars, Giuseppe Milazzo, per rappresentare gli azzurri nella Commissione parlamentare speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato. La commissione sarà chiamata a redigere un apposito disegno di legge sulla materia che è già stata oggetto di un accordo tra Stato e Regioni. L'intesa raggiunta a Roma, però, dovrà avere un passaggio parlamentare a Sala d'Ercole entro il 30 maggio: pena una riduzione dei trasferimenti dello Stato alla Sicilia. "Abbiamo individuato Pellegrino - afferma Milazzo -, la figura più autorevole e competente per una tematica così importante e sentita dai cittadini. Affidiamo a lui questo compito, consapevoli che saprà svolgerlo con grande capacità ed esperienza".