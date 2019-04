Così Marianna Caronia interviene sulla situazione della scuola “Borgese” di Mondello, ubicata alle falde di Monte Pellegrino, in un’area ad altissimo rischio geologico. Un’area nella quale, secondo i cartelli collocati dall’Amministrazione comunale, vi sarebbe la possibilità di “perdita di vite umane e gravi danni agli edifici e alle infrastrutture.”

PALERMO - “Una scuola ad alto rischio. Un rischio non tollerabile e di fronte al quale poco valgono le rassicurazioni formali. Occorre trovare subito soluzioni per non mettere a repentaglio la sicurezza di bambini e personale.”“Oggi abbiamo ricevuto dalla Regione rassicurazioni sul fatto che un progetto di messa in sicurezza dell’area è stato già approvato e i lavori sono in fase di aggiudicazione, ma certamente, vista la pericolosità dichiarata non si può attendere che si concludano questi interventi. L’Amministrazione comunale deve trovare una soluzione alternativa a questo edificio per tutto il tempo necessario a garantire l’incolumità di tutti.”Caronia, che oggi ha affrontato il caso in IV Commissione dell’ARS, ha chiesto che la stessa Commissione torni ad occuparsene presto, monitorando in modo costante l’effettiva adozione di provvedimenti da parte del Comune.