PALERMO - Si è riunito oggi il gruppo parlamentare del Pd all'Ars alla presenza del segretario del Pd Davide Faraone e del presidente del gruppo, Giuseppe Lupo. L'incontro è servito per fare il punto sulle azioni da mettere in campo in vista dei prossimi passaggi d'aula e per dare ancor più slancio all'opposizione nei confronti del governo Musumeci.I parlamentari Pd con il segretario regionale hanno affrontato alcune delle priorità su cui i dem intendono impegnarsi già dai prossimi giorni: "In agenda, dal collegato alla finanziaria alle riforme indispensabili per una regione snella ed efficiente, dalla questione delle infrastrutture a quella dei rifiuti, dai temi dell'ambiente e del patrimonio culturale a quelli legati allo sviluppo e all'occupazione, dall'agricoltura al turismo". Su questi punti di programma il Pd inizierà a confrontarsi con in sindacati, le organizzazioni di categoria, le associazioni e il mondo delle professioni e dell'imprenditoria "per stilare un piano di rilancio per la Sicilia e per i siciliani".(ANSA)