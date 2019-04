"Come mentre ascolti una canzone, - ha scritto su fb la conduttrice dell'emittente Sara Priolo - d’improvviso premi “pausa”.

Questa sera l’abbiamo fatto un po’ tutti.

In una notte di primavera, un giorno prima a compimento delle sue 60 candeline, va via un amico, un collega, un professionista, un grande uomo, galante e perbene".

- Avrebbe compiuto sessant'anni oggi,. Lo storico conduttore radiotelevisivo e speaker palermitano, stroncato da un infarto, durante un incontro di lavoro.In passato era stato produttore e conduttore presso la Compagnia Televisiva Siciliana - Cts: da "Io vedo rosanero" a "Viaggiando", passando da "Red e Movida" e "Rotocalcio"."Non ci posso credere,Tobia ci ha lasciato,sono distrutto,ho perso un grande amico" è il pensiero commosso di, fondatore di Radio In.Parole d'affetto e stima da un'altra voce di Radio In,"Ti incontravo spesso in radio e prima di andare in onda avevi sempre per me parole incoraggianti e di stima".