“L’Asp non soltanto non corrisponde quanto dovuto ai comuni, ma addirittura si oppone ai legittimi decreti ingiunti, con motivazioni fantasiose e non conferenti”.che punto il dito contro la mancata erogazione, da parte delle aziende sanitarie, dei contributi relativi alla gestione delle comunità alloggio per disabili psichici.che ne riconosce l’urgenza e la indifferibilità, che individua con la famiglia dell'ammalato la struttura dove ricoverare il disabile psichico, che ne dispone il piano terapeutico di cura, che ne effettua le visite periodiche e settimanali, che ne verificano l'andamento terapeutico, che decidono quando può tornare dai suoi familiari. Quale è il ruolo del comune in tutto questo? Fungere da bancomat. Ormai il Comune, - continua la nota del primo cittadino di Raffadali - l'unico front-Office del cittadino, è stato individuato da tutti gli altri organi istituzionali dello stato come l'anello più debole del sistema su cui scaricare responsabilità e altri oneri ed attribuzioni non riconducibili per norma all’ente locale ma che comunque questo deve sobbarcarsi”.“Tale situazione – spiega infatti Cuffaro - sta creando numerosi contenziosi giudiziari con notevoli aggravi di spese, ma, soprattutto ha devastanti conseguenze sui, già magri, bilanci dei comuni, i quali, oramai da anni, continuano ad anticipare le somme a carico dell’Asp, senza riceverne il dovuto importo, fino a causarne molto spesso il dissesto finanziario. Considerato che negli anni si sono accumulati importi di centinaia di migliaia di euro, se non di milioni, che i comuni devono ricevere dall’Asp, si rende assolutamente necessario, da un lato accelerare la definizione dei contenziosi giudiziari in corso e, dell’altro, un urgente intervento legislativo che ponga direttamente a carico dell’Asp – conclude Cuffaro - la quota sanitaria per i ricoveri, pena il rischio di default dei comuni”.