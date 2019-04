PALERMO - Riparte la spesa comunitaria con tre azioni del PO Fesr 2014/2020 sbloccate e quasi 200 milioni di euro da spendere nel campo dell'innovazione. "L'Assessorato regionale alle Attività produttive ha superato le difficoltà che nel passato avevano bloccato tre misure fondamentali dell'obiettivo tematico 1 che riguarda la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", afferma una nota. In particolare è stato superato lo stallo della contratualizzazione dei 484 esperti per il supporto alla valutazione dei progetti presentati. Il Dipartimento delle attività produttive ha già pubblicato la graduatoria dei 20 progetti delle imprese ammesse a finanziamento che nei prossimi giorni verranno chiamate per sottoscrivere le convenzioni Soddisfatto l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano: "Avevamo detto che il 2019 sarebbe stato l'anno dell'innovazione, lo sblocco di queste azioni ci consente non solo di mantenere una promessa ma di puntare concretamente su questo settore strategico". "Non vogliamo però fermarci qui - continua Turano - entro fine mese contiamo di pubblicare l'avviso sull'azione 1.4.1 che stanzia 43 milioni di euro a favore della nascita e del consolidamento delle start-up innovative nei settori individuati dalla Strategia regionale dell'innovazione e per la specializzazione intelligente".(ANSA)