GELA (CALTANISSETTA) - La prima sezione del Tar di Palermo, presieduta da Calogero Ferlisi, ha riammesso la lista civica "Un'altra Gela" e i suoi 24 candidati al Consiglio comunale, che alle prossime elezioni amministrative del 28 aprile sostengono il candidato a sindaco, Lucio Greco, 61 anni, avvocato. La commissione elettorale circoscrizionale ne aveva deciso l'esclusione per la mancata compilazione, da parte dei presentatori delegati, dell'allegato 1 bis che andava sottoscritto con firme autenticate. Per i legali di Lucio Greco, Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia che hanno sostenuto il ricorso al tribunale amministrativo regionale, l'esclusione era illegittima in quanto il documento contestato "se non superfluo" era da ritenersi "non essenziale" e dunque non poteva determinare l'esclusione della lista.Per il Tar di Palermo "il ricorso è fondato e deve essere accolto" in quanto "erronea appare" la decisione di esclusione della lista per la parziale incompletezza di documenti. Il "vizio" definito dalla commissione elettorale e dall'avvocatura dello Stato "non sanabile in via postuma" in realtà poteva essere regolarizzato successivamente alla contestazione della commissione. Il Tar scrive infatti che "per espressa previsione normativa del legislatore regionale, i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi alla sanatoria prevista dalla norma in esame". Greco è sostenuto anche dalle liste di Pd e Forza Italia, che però si presentano per l'occasione con simboli differenti da quelli tradizionali, in un'insolita alleanza.(ANSA)