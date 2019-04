PALERMO - Sono una quindicina i lotti aggiudicati del patrimonio immobiliare derivanti dal fondo Ccrve (ex fondo pensioni Sicilcassa) da parte di Real estate discount, portale del network It Auction. Si tratta di 11 immobili commerciali e quattro residenziali - che rappresentano l'8% del totale dei 180 lotti del portafoglio Ccrve. Secondo il management di Real estate discount questo primo giro di vendite che si è concluso lo scorso 29 marzo ha mostrato un'ottima vivacità sulle offerte e su alcuni lotti ci sono stati importanti rilanci. Il valore degli immobili sin qui venduti si attesta su oltre 5,652 milioni di euro.La maggior parte degli asset che hanno trovato un acquirente si trova a Palermo ma ci sono state vendite anche a Caltanissetta (un ex studio medico) e a Catania, dove è stata comprata quella che era in precedenza la sede di un istituto di credito. Venduti due appartamenti a Roma. A giugno ci saranno altri esperimenti d'asta per gli immobili rimanenti: le manifestazioni di interesse sono già aperte. La procedura di dismissione dell'ingente portafoglio vede molti degli immobili in vendita già locata a reddito, con un tasso di rendita annua tra il 7% e il 10%.Tra gli immobili ancora in vendita ci sono due edifici direzionali a Palermo: in via Filippo Cordova, con base d'asta superiore ai 20,5 milioni di euro; in via Pasquale Calvi, con base d'asta di 10,6 milioni. Entrambi gli edifici sono locati, con una rendita del 10%. Covip - l'autorità amministrativa indipendente che al momento controlla il Fondo pensioni isolano - si è affidata all'azienda faentina It Auction per quest'operazione.(ANSA)