PALERMO - Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana ha preparato l'avviso per la manifestazione di interesse al ruolo di sovrintendente, regolata dall'articolo 17 dello Statuto. Manifestazione d'interesse e curriculum dovranno essere inviati a Palermo al presidente della Foss, Stefano Santoro, in via Filippo Turati 2, entro 15 giorni, o attraverso l'indirizzo foss@pec.it. (ANSA).