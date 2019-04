Le indagini sono partite alla fine del 2016 dal Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cefalù e dalle stazioni di Castelbuono e Collesano, in seguito ad un esposto che segnalava irregolarità e disservizi.

Le attività tecniche e i sistemi di videosorveglianza, i servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso di accertare ripetute e ingiustificate assenze durante l’orario lavorativo da parte di alcuni impiegati comunali di varie aree funzionali.

Coinvolti anche alcuni lavoratori socialmente utili - nell’ambito del “progetto attività donne” finanziato dalla Regione Siciliana - del Comune di Collesano che si assentavano sistematicamente durante il servizio, per faccende personali o addirittura per effettuare pulizie per privati, nei condomini. "

Nell’indagine - spiegano i carabinieri - oltre alle quindici misure eseguite, ci sono altri indagati, pubblici lavoratori degli enti in questione, nei quali confronti dei quali si procede a piede libero".

Quindici "furbetti del cartellino" sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia di Cefalù: si tratta di dipendenti comunali di Collesano e Castelbuono, nel Palermitano.nove impiegati sono stati sospesi per otto mesi, per sei è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.