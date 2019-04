Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.1) PALERMO - Hotel Borsa, Sala Ducrot, via dei Cartari 18, ore 08:30 I congresso nazionale della Società Italiana di Medicina di Genere nelle Neuroscienze, che affronterà con un approccio di genere la malattia di Parkinson e le Demenze. Per la prima volta in Italia esperti di calibro nazionale si confronteranno sulle diverse modalità di cura e di diagnosi con attenzione alle differenze di genere nelle patologie neurologiche. Fino al 12.2) CATANIA - banchina del Club Nautico del porto, ore 08:30 Giornata Nazionale del Mare per la raccolta dei rifiuti plastici organizzata da Dusty.3) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, auditorium, ore 09:00 Convegno dal titolo 'L'economia e il cybercrime: l'evoluzione del sistema dei pagamenti e la tutela dei cittadini e delle imprese', organizzato da Banca d'Italia, Università, Confindustria e gli Ordini dei Commercialisti, Notai e Avvocati.4) PALERMO - Fiera del Mediterraneo, ore 09:00 Seconda edizione del "Salone dello studente Campus Orienta". Fino al 12 aprile.5) RAGUSA - Resort 'Poggio del Sole', ore 09:00 Si apre il IX Forum Regionale di Polizia Locale, dedicato ai comandanti e dirigenti delle Polizie Locali ed agli amministratori pubblici, promosso dal Comune e organizzato dal Gruppo Maggioli. Tema centrale la sicurezza nelle città. Fino al 12 aprile.6) RAGUSA - Palazzo della Provincia, ore 09:00 Incontro nell&rsquoambito del progetto Aristoil per il rafforzamento della competitività del settore dell&rsquoolio extravergine d&rsquooliva del Mediterraneo e la creazione di una rete di produttori di olio salutistico. Sarà presentato l'aristrometro, uno strumento che in pochi minuti analizza i livelli di polifenoli presenti nell&rsquoolio.7) ALTOFONTE (PA) - Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Emanuele Armaforte", ore 09:30 Incontro organizzato dal Centro Studi Pio La Torre in collaborazione con l'Auser in ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, nel 37/o anniversario della loro uccisione. Partecipano Pino Sala; l&rsquoon. Ino Vizzini e Vito Lo Monaco.8) PALERMO - Piazza Giuseppe Verdi davanti al Teatro Massimo, ore 09:30 Manifestazione Slc-Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil contro i trasferimenti e le esternalizzazioni di rami di attività di Wind Tre. I lavoratori chiedono un incontro con il Prefetto. Corteo lungo Via Cavour fino in Prefettura, dove è in programma un sit in.9) PALERMO - aula magna ex facoltà di Lettere e Filosofia, in viale delle Scienze, ore 09:30 Conferenza promossa dalla Rete Kurdistan e dagli studenti del "Box 3 Autogestito", col patrocinio del Comune, su "Il modello sociale del popolo Curdo".10) PALERMO - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa, 169, ore 10:00 Presentazione della Mostra Itinerante "Abies nebrodensis"11) CATANIA - Centro fieristico Le Ciminiere, ore 10:30 Inaugurazione di ECOMed Green Expo, 1/o salone sull'economia circolare organizzato in Sicilia. in programma fino al 13 aprile Partecipano il Presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon. Alle 14.30 evento 'Le Giornate dell'Energia', dedicato alla strategia regionale per la transizione energetica.12) CATANIA - Palazzo del Governo, via Beato Bernardo 5, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del programma 2019 dei Treni storici in Sicilia. Saranno presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, il dirigente generale della Fondazione Fs Luigi Cantamessa e l&rsquoassessore al Turismo Sandro Pappalardo.13) CASTELDACCIA (PA) - Auditorium, ore 11:30 Verrà intitolato a "Pio La Torre, deputato del PCI ucciso il 30 aprile 1982 dal sistema politico mafioso" l'Auditorium di Casteldaccia. Interverranno tra gli altri Maria Pia Di Salvo, presidente Consiglio comunale Casteldaccia; Giovanni Di Giacinto, sindaco di Casteldaccia; Leonardo Agueci, procuratore aggiunto di Palermo e Salvatore Pagano, parroco di Casteldaccia.14) CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) - Himera Beach Club, Contrada Pistavecchia, ore 16:00 Il presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia delinea gli obiettivi per la stagione in Sicilia e Sardegna nel corso della cerimonia di ianugurazione del nuovo resort di Aeroviaggi. Partecipano Gaetano Armao, Leoluca Orlando, e il sindaco di Campofelice di Roccella Michela Taravella.15) CATANIA - Libreria San Paolo, via V. Emanuele 182, ore 17:30 Presentazione del nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè "Prima di giudicare, pensa!". Noè dialoga con il conduttore televisivo Ruggero Sardo. Modera il giornalista Nicola Savoca.