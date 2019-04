e una boccata d’ossigeno che arriva dal Tar e consente al Comune di tirare un sospiro di sollievo. L’emergenza cimiteri di Palermo potrebbe diventare presto soltanto un ricordo, o almeno potrebbe esserlo per fino a tutto il 2021: Palazzo delle Aquile ha infatti elaborato un piano per trovare nuovi spazi negli impianti cittadini e mettere la parola “fine” a una situazione ormai al collasso già prima dell’estate.. Da anni la città prova a dotarsi di un nuovo campo santo a Ciaculli, ma il progetto di finanza procede a passo di lumaca e nel frattempo la penuria di posti ha toccato livelli allarmanti, complici anche i continui guasti al forno crematorio, i lavori al costone roccioso che hanno interdetto parte dell’area dei Rotoli e i pronunciamenti sfavorevoli della giustizia amministrativa contro la requisizione delle cappelle gentilizie. Un mix dirompente che si è tradotto nel caos: il deposito di Vergine Maria trabocca di bare in attesa di una sepoltura, ad oggi circa 250, e lo spazio è così risicato che le famiglie sono costrette a tenere i propri cari a casa per giorni e a volte per settimane. Un’attesa a cui poi si aggiunge quella per la sepoltura a terra, circa due mesi e mezzo, il che rende un momento già di per sé doloroso un vero e proprio Calvario.800 loculi ai Rotoli, grazie al via libera dell’Asp e al lavoro della Quarta commissione consiliare, e 250 posti a terra in un nuovo campo, ma soprattutto l’applicazione di due sentenze che consentirebbero a piazza Pretoria di revocare 12 mila concessioni perpetue, creando almeno 4 mila nuovi posti che coprirebbero le esigenze per almeno altri due anni e mezzo.e costituisce una ferita per la nostra comunità, un dolore e una sofferenza che si aggiungono al dolore per la perdita dei propri cari – dice il sindaco Leoluca Orlando - E' importante che questo piano sia attuato in tempi brevi, motivo in più per richiedere nelle prossime settimane la collaborazione del Consiglio Comunale, che sono certo sarà sensibile al tema e condividerà lo sforzo dell'Amministrazione".che avverrà sulla scorta di un parere dell’Avvocatura che già si annuncia positivo. Le sentenze in questione sono una del Tar Sicilia del 2013 e una del Tar Puglia del 2014: prevedono in poche parole che un comune possa revocare le concessioni perpetue, ritenute illegittime, trasformandole in concessioni a scadenza. In realtà quelle perpetue sono quelle più antiche, visto che da decenni ormai sono a “tempo”, ma secondo i calcoli dell’amministrazione la vicenda riguarda circa 12 mila sepolture nei tre cimiteri: agli attuali titolari si offrirà un diritto di prelazione (circa 800 euro) per circa due terzi dei loculi, ma questo vuol dire che almeno 4 mila posti saranno disponibili e dovrebbero bastare per oltre due anni. Senza considerare che se tutti esercitassero il diritto di prelazione, il Comune incasserebbe 6,4 milioni di euro.collocate nelle tombe più antiche e di cui ormai nessuno rivendica il possesso: l’Asp ha dato il via libera a un piano da 400 posti, ma presto dovrebbe arrivare il disco verde a un’integrazione che consentirebbe di arrivare a 800, mettendo due bare per ogni posto. Operazione che costerà 450 mila euro che la giunta, su proposta dell’assessore Roberto D’Agostino, ha stanziato con un prelievo dal fondo d’emergenza: le somme serviranno ad acquistare le strutture mediante Consip e a pagare l’uso della gru per il posizionamento. Cifra che dovrebbe essere recuperata in brevissimo tempo, visto che la vendita dei loculi comporterà introiti per almeno mezzo milione. La gara è in corso, ma la previsione è che si parta entro fine giugno. Sempre ai Rotoli sarà presto pronto anche il campo 478, ossia nella parte più alta del cimitero: entro metà maggio, condizioni climatiche permettendo, sarà pronto per ospitare 250 tumulazioni a terra svuotando così il deposito.però dimenticare il quotidiano e la necessità di garantire decoro a tutti i cimiteri comunali: per questo ho disposto già dall'inizio della settimana un imponente lavoro di cura del verde e di piccole manutenzioni all'interno dei cimiteri, perché coloro che si recano in visita ai propri cari siano accolti con il dovuto rispetto e attenzione".