e da altri gruppi di zingarettiani. Un altro nome che è emerso è quello della palermitana Mila Spicola, già vicesegretario regionale, esperta di scuola in ottima sintonia con Carlo Calenda: la sua candidatura appare quasi certa. Una casella potrebbe essere riempita poi con un candidato del centro Sicilia o da un altro sardo. Non dovrebbero esserci bersaniani in lista. Ieri, nel suo primo incontro con il gruppo parlamentare dell'Ars da quando è diventato segretario, Davide Faraone ha parlato anche di Europee. La situazione è ancora fluida e almeno una casella delle otto dovrebbe restare libera al termine della giornata di oggi. E chissà che alla fine non venga fuori una candidatura "pesante" che peschi ai massimi vertici del partito siciliano.

PALERMO – Ci sono ancora caselle da riempire ma queste ore dovrebbero essere quelle decisiveOggi pomeriggio a Roma c'è lae da lì Zingaretti e compagni potrebbero uscire già con i candidati. Quella delle Isole è ancora abbastanza in alto mare con tre sole certezze (e mezza). Si tratta delle due uscenti(confermata capolista) ee di, il medico di Lampedusa. A questi tre candidati certi si aggiunge la quasi certezza della candidatura di, catanese che vive a Bruxelles che sarà espressione della componente europeista di Carlo Calenda. Restano ben cinque posti da riempire. Uno sarà un candidato sardo, probabilmente, sindaco di Nuoro. Sugli altri c'è ancora tanta incertezza. Giuseppe Lupo ha ribadito la sua indisponibilità per dare continuità all'impegno in Assemblea. Cataldo Salerno della Kore, dato per papabile, ha fatto sapere che non correrà. Un nome che è entrato nella short list nelle ultime ore quello di, già sindaco di Ustica e attuale componente dell'assemblea nazionale, vicino all'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando: potrebbe far tandem con Giuffrida, che è appoggiata da quell'area